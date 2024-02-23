Tek katlı ev cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Tek katlı ev cayır cayır yandı
Düzce'de tek katlı ahşap ev alev alev yandı. Köylüler, alevler arasında kalan evin yanışını korkuyla izledi.

Yangın, gece saatlerinde Yığılca ilçesinin Yayla köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, Recep B.'ye ait olan evde nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm eve yayıldı.

Alevleri fark eden köylüler Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine adrese gelen ekipler yangını söndürdü. Köy sakinleri ise itfaiye ekipleri geline kadar evin yanışını korku dolu gözlerle takip etti. Yangında can kaybı olmazken, ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.aw147712-02.jpg

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