Tek katlı ev yangında küle döndü

Yarıca Mahallesi Cami Sokak'ta Ekrem H'ye ait tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan Ekrem ile eşi Hatice H. dumanları fark ederek evden çıkmaya çalıştı. Balkondan atlayan Ekrem H. hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekrem H. ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Üzüntü yaşayan Hatice H'yi ise komşuları teselli etti.