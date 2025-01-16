Tek katlı ev yangında küle döndü

Kaynak: AA
Tek katlı ev yangında küle döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yarıca Mahallesi Cami Sokak'ta Ekrem H'ye ait tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan Ekrem ile eşi Hatice H. dumanları fark ederek evden çıkmaya çalıştı. Balkondan atlayan Ekrem H. hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekrem H. ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Üzüntü yaşayan Hatice H'yi ise komşuları teselli etti.

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