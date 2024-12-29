Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor

Belçika’dan dikkat çeken bir karar geldi. 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışı yasaklanıyor. Tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.

Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." ifadelerini kullandı.

Belçika, 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

Son Haberler
Aydın’da aranan 80 kişi daha yakalandı
Aydın’da aranan 80 kişi daha yakalandı
"AUDI'yi çok gördüler" demişti... Ali Erbaş'ın 450 metrekarelik lüks lojmana ödediği kira belli oldu
"AUDI'yi çok gördüler" demişti... Ali Erbaş'ın 450 metrekarelik lüks lojmana ödediği kira belli oldu
Ardahan'da TIR kuyruğu oluştu
Ardahan'da TIR kuyruğu oluştu
Talisca transferinde büyük kriz çıktı. Son kararını verdi
Talisca transferinde büyük kriz çıktı. Son kararını verdi
Kayseri’de yarış yapmak için toplanan 11 araca ceza verildi
Kayseri’de yarış yapmak için toplanan 11 araca ceza verildi