Tek tekerle sürat yaptı

Kaynak: İHA
Tek tekerle sürat yaptı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda Cebeci Tüneli'nde bir motosiklet sürücü tek tekerle gitmeye başladı. O anları bir araçtaki yolcu kayıt altına aldı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketler yaptığı anlar zaman zaman çekilen görüntülerle gündem oluyor. Cebeci Tüneli mevkiinde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü kazaya karışarak yaşamını yitirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan tehlikeli görüntüler ve kazanın ardından denetimleri sıklaştırdı. Yapılan uyarılar ve denetimlere rağmen dün akşam Cebeci Tüneli’nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi.

Motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce seyretti. Hem kendinin hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

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