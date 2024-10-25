Tek tekerle sürat yaptı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketler yaptığı anlar zaman zaman çekilen görüntülerle gündem oluyor. Cebeci Tüneli mevkiinde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü kazaya karışarak yaşamını yitirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan tehlikeli görüntüler ve kazanın ardından denetimleri sıklaştırdı. Yapılan uyarılar ve denetimlere rağmen dün akşam Cebeci Tüneli’nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi.

Motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce seyretti. Hem kendinin hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.