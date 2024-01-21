Tekel baskının arkasından skandal teklif iddiası 40 milyon TL ve 2 çocuk verelim şikayeti çekin

Kaynak: cumhuriyet
Tekel baskının arkasından skandal teklif iddiası 40 milyon TL ve 2 çocuk verelim şikayeti çekin
Esenyurt'taki tekel baskınında sanıkların, 40 milyon TL ve 13-11 yaşlarında iki çocuk karşılığında şikayetin geri çekilmesi teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre; İstanbul Esenyurt’ta geçen temmuzda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen’in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısında saldırının sanıklarından Tarık Özer’in, Erzen’in babası Cantürk Erzen’e “barışmak için 40 milyon lira ve ailenin akrabalarından 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 11 yaşındaki kız çocuğunu teklif ettiği” iddia edildi.

“İSTER GELİNİN YAP İSTER KIZIN”

Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların âdetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. Bir de kız verelim ‘İstiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı.

İDDİAYI REDDETTİLER

Söz konusu açıklamaları sorduğumuz Tarık Özer’in ailesi iddiaları reddetti. Özer ailesinden N.Ö., “Böyle bir şeyin aslı astarı yok” diye konuştu.

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