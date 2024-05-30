Tekel bayiye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İstanbul'un İnönü Mahallesi'nde bulunan Akbudak Sokak'ta saat 00.30 civarında meydana gelen olayda, tanımlanamayan kişilerin motor ve otomobil ile mahalleye gelerek ateş açtıkları bildirildi. Saldırı sonucunda, tekel bayisinin işletmecisi Cemile G. isimli kadın yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralı kadının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Polis ekipleri, saldırının ardından bölgede geniş çaplı bir güvenlik önlemi alarak delil toplama çalışmalarını yürüttü ve olayla ilgili soruşturma başlattı.