Tekerleği kopan araç şarampole yuvarlandı

Elazığ’da aynı istikamette seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tekerleği kopan araç şarampole yuvarlandı. Kazada, her iki araçta toplamda 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tekerleği kopan araç şarampole yuvarlandı

Kaza, Güney Çevre Yolu Aksaray TOKİ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 23 HV 248 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle sol arka tekerleği kopan 23 HV 248 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen otomobilde 3, toplamda 6 kişi yaralandı.

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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis, yaralıların olduğu ve her iki aracın büyük hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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