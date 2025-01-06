Tekerlekli sandalye hırsızları kamera sayesinde yakalandı

Kaynak: DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 4 Ocak akşamı bir iş yerinin önünden 2 adet tekerlekli sandalye çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Gevher Nesibe Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir medikal şirketinin önünde park halindeki 2 tekerlekli sandalye, kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine, Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİYLE İZ TAKİBİ YAPILDI

Polis ekipleri, olay sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 21 saat süren görüntü analizi sonucunda şüphelilerin kimliklerine ulaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 18 yaşındaki H.E.K. ve 17 yaşındaki S.G. adlı şüphelilerin, daha önceki suçlardan 7 kaydı bulunduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek, her ikisini de gözaltına aldı.

TEKERLEKLİ SANDALYELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çalınan 2 tekerlekli sandalye, polis tarafından sahibine teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerine başlandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelilerin tekerlekli sandalye çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin tekerlekli sandalyeye binip, diğerinin ise sandalye ile onu ittiği görülüyor. İki şüpheli, bu şekilde cadde üzerinde rahatça gezinti yaparak, çalınan sandalyeleri götürmüş oldu.

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