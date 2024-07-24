Tekila fabrikasında patlama

Reuters Haber Ajansı'na konuşan itfaiye şefi patlama nedeniyle turistlerin ünlü alkollü içeceğin menşei olan tekila kasabası bölgesinden tahliye edildiğini söyledi.

Roldan, 500 bin litre hacimli tankın patladığını, çalışanların yangını söndürmeyi başardığını belirtti.

Şirket yaptığı açıklamada ölü sayısını doğruladı ve çok sayıda işçinin de yaralandığını bildirdi.

Acil servisler, bir tanktaki patlamanın diğer üç tankta da yangına yol açtığını duyurdu.

Patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.