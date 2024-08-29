Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı

Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı
Düzenleme: Kaynak: AA

Erciyes Dağı'nın zirvesine yakın bir alanda bulunan Tekir Göleti, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 1

Erciyes'in zirvesinden gelen kar sularının beslediği Tekir Göleti, kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 2

Sıcaklığın da etkisiyle suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar ortaya çıktı.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 3

Büyük oranda kuruyan gölet havzasında bazı besicilerin yeşeren alanlarda küçükbaş hayvanlarını otlatması dikkati çekti.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 4

Ayrıca, suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşlar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 5

Yaz aylarında göletin çevresinde kurduğu çadırda kalan Mustafa Duymaz, muhabirine 7-8 yıldır geldiği gölet çevresinde hissedilir bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 6

"GÖL TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELDİ"

Önceki yıllarda da gölde su seviyesinin azaldığına şahit olduğunu ancak ilk kez böylesini gördüğünü anlatan Duymaz, "Şu an göl tamamen kuruma noktasına geldi. Suları azaldı. Geçen sene su daha çoktu." dedi.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 7

Duymaz, suların çekilmesiyle göldeki balıkların da öldüğüne değinerek, gölün son halinin üzücü olduğunu ifade etti.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 8

Osman Akdağ da 20 senedir Erciyes'te çadır kurduğunu, havası ve manzarası için geldiği dağda bulunan Tekir Göleti'nin suyunun eskiye nazaran çok azaldığını dile getirdi.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 9

Bu sene kar ve yağmurun fazla yağmadığını aktaran Akdağ, "20 yılda çok şey değişti. Su da kalmadı. Balık bile kalmadı. Güzel sazan balığı vardı, artık o da kalmadı." diye konuştu.

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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 10
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 11
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 12
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 13
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 14
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 15
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 16
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 17
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 18
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 19
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 20
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 21
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 22
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 23
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 24
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 25
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 26
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 27
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 28
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 29
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 30
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Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı 31
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