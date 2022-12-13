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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinden yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Metal doğramacı ve Elektrik tesisatçısı olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:53
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Metal doğramacı ve Elektrik tesisatçısı alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un  internet sitesinden yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Metal doğramacı ve Elektrik tesisatçısı olmak üzere 10 işçi alacağını duyurdu.

MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekliliğe hak kazanmış olmak,
Affa uğramış bile anayasal düzene ve devlete karşı işlenmiş,
Suçlardan mahkum olmamak,
Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş,
Diploma fotokopisi,
Askerlik durum belgesi

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