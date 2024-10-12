Tekirdağ Ergene'deki Çorlu Deresi turkuaz renge büründü! İnceleme başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ Ergene'deki Çorlu Deresi turkuaz renge büründü! İnceleme başlatıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliği ile sıkça gündeme gelen Çorlu Deresi'nde inceleme başlatıldı ve numune alındı.

Trakya'da kirliliği ile dikkat çeken Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, yıllardır endüstriyel atıklar nedeniyle kirli bir şekilde akmakta. Derenin Ergene ilçesi Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, dün öğleden sonra turkuaz renge büründü. Bu renk değişimi ile birlikte dere çevresinde ağır kokular da hissedilmeye başlandı. Yaklaşık 5 saat boyunca turkuaz renkle akan dere, daha sonra normal rengine geri döndü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, dereden numune alarak çevrede inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer, laboratuvardaki analizlerin ardından dereye turkuaz rengini veren atık veya durumun ne olduğunun belirleneceğini ifade etti.

Tekirdağ Ergene'deki Çorlu Deresi turkuaz renge büründü! İnceleme başlatıldı

Tekirdağ Ergene'deki Çorlu Deresi turkuaz renge büründü! İnceleme başlatıldı

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