Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu: 7 yaralı

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu: 7 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil ile çarpıştıktan sonra savrulan araç, yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. 13 yaşındaki Deniz K.'nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki 34 ABC 802 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.'nin kullandığı araç, yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.

Kazada, araç sürücüleri Deniz K. ve Sebahattin G.'nin yanı sıra Sebahattin G.'nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743-1.jpg

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743-2.jpg

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743-3.jpg

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743-4.jpg

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743-5.jpg

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743-6.jpg

13-yasindaki-surucunun-kullandigi-otomob-35743.jpg

Son Haberler
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi Spor
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi
AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi Gündem
AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi Spor
İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi
Enflasyonu iç ve dış güçler yarattı Yazarlar
Enflasyonu iç ve dış güçler yarattı
İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı! Yazarlar
İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı!
Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan Yazarlar
Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan
Yeni Anayasa mı? Ya sonra?.. Yazarlar
Yeni Anayasa mı? Ya sonra?..