Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu: 7 yaralı

Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. 13 yaşındaki Deniz K.'nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki 34 ABC 802 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.'nin kullandığı araç, yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.
Kazada, araç sürücüleri Deniz K. ve Sebahattin G.'nin yanı sıra Sebahattin G.'nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.