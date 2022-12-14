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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:41
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Tekirdağ'da 4 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Çerkezköy Kızılpınar ve Veliköy Mahallelerinde 4 ayrı adreste eş zamanlı yapılan arama faaliyetleri neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aramalarda, 468 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 29 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, bin 600 TL ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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