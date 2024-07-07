Tekirdağ'da anız yangını

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da anız yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını, itfaiye ekiplerini seferber oldu.

Korkunç yangın, Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nin Çayır bölgesinde yaşandı.

İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen anız yangınını gören çiftçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, Süleymanpaşa ilçesinden de takviye ekipler geldi.
Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kimse yaralanmazken, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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