Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç, uyku halindeki annesini, babasını daha sonra bir alt katta bulunan amcasını, yengesini ve dedesini bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile anne ölürken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayanlar güne bir facia haberi ile uyandı. 27 yaşındaki genç ailesinden 5 kişiyi bıçakladı. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası M.Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası G. Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'yi de bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca G. Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba M Ç., dede C. Ç. ve yenge F.Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü

Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü

Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü

Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü

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