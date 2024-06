Tekirdağ'da denizin rengi değişti

Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde, sahilin bazı kesimlerinde denizin turuncu renge dönmesi, vatandaşları şaşırttı.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının artmasıyla gerçekleşen plankton artışının her yıl meydana geldiğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının yükseldiği bu dönemlerde denizde mevsimsel değişikliklerin yaşandığını belirten Tecer, "Tıpkı doğanın diğer alanlarında olduğu gibi, denizde de ara sıra mevsimsel olaylar gerçekleşir. Plankton adı verilen biyolojik canlılar, çoğalma dönemlerinde içsel bir patlama yaşarlar. Plankton türüne bağlı olarak deniz, turuncu veya kahverengiye dönebilir. Bu durumun endişe verici olmadığını birçok kişi bilir. Tekirdağ'da bu durum zaman zaman yaşanır. Şu dönemlerde birçok şehrin sahillerinde bu olay gözlemlenmektedir." dedi.

Yerel halktan Gökhan Baran ise, sahilin bazı yerlerinin turuncuya dönmesinden bahsetti.

Tekirdağ'da her yıl bu mevsimlerde denizde renk değişikliği yaşandığını dile getiren Baran, "Bu yıl da her zamanki gibi denizde planktonlar var. Gördüğünüz üzere görüntü pek hoş değil. Ancak bu, her yıl yaşanan bir durum. Zararı yok. Müsilaj ya da teknelerin bıraktığı kirli atıklar değil. Halkımız güvenle bölgemize gelebilir. Denizimiz temiz ve herkesi buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.