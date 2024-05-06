Tekirdağ’da doğalgaz patlaması: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da doğalgaz patlaması: 1 ağır yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Cemaliye Mahallesi’nde doğalgaz patlamasının ardından çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Cemaliye Mahallesi Egem Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz patlaması gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında, evde bulunan 25 yaşındaki Özgür Ateş ağır yaralandı. Yaralanan Ateş, sağlık görevlileri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Ateş’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle 3 evde maddi hasar oluşurken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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