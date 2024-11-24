Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan 46 yaşındaki sürücü Günay Becit hayatını kaybetti. Kazanın ardında alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabaha karşı Tekirdağ- Hayrabolu kara yolunda meydana geldi.

Hayrabolu'dan Tekirdağ yönüne giden Günay Becit'in idaresini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak araziye devrildi. Becit otomobilden fırlarken, araç ise alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Günay Becit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Son Haberler
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."