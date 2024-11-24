Tekirdağ’da feci kaza! Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabaha karşı Tekirdağ- Hayrabolu kara yolunda meydana geldi.

Hayrabolu'dan Tekirdağ yönüne giden Günay Becit'in idaresini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak araziye devrildi. Becit otomobilden fırlarken, araç ise alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Günay Becit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.