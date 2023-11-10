Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Yakalanan 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının Kordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme” suçlarını engellemek için çalışma operasyon düzenledi.

Çorlu İlçesinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıranlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, G.Ç, R.A ve A.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 2 kadın, Afganistan uyruklu 1 erkek şahıs sınır dışı edilmek üzere yakalandı. Şüpheli G.Ç, R.A ve A.K isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuş amaçlı kullanılan 6 adet cep telefonu, birçok cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

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