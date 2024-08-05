Tekirdağ'da gaz zehirlenmesi:

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da gaz zehirlenmesi:

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gaz zehirlenmesi sebebiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Caddesi'nde bulunan Çorlu Karma Deri OSB'deki bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, kanallarda biriken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu gaz oluştu.

Gaz zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlanan işçiler için hemen ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 4 işçiyi hastaneye kaldırdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından, güvenlik amacıyla fabrikadaki diğer işçiler tahliye edildi.

aw261128-03.jpg

aw261128-02.jpg

aw261128-01.jpg

Son Haberler
Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı Ekonomi
Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı
2. Dünya Savaşı'nın kaderini çizen Japon komutanlar Gündem
2. Dünya Savaşı'nın kaderini çizen Japon komutanlar
Marmaris’te büyük rezillik! Liseli kızlar bir erkek uğruna bir kıza işkence yaptı Gündem
Marmaris’te büyük rezillik! Liseli kızlar bir erkek uğruna bir kıza işkence yaptı
Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek Ekonomi
Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek
Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor Teknoloji
Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı! Gündem
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı!
Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı Spor
Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı