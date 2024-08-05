Tekirdağ'da gaz zehirlenmesi:

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Caddesi'nde bulunan Çorlu Karma Deri OSB'deki bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, kanallarda biriken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu gaz oluştu.

Gaz zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlanan işçiler için hemen ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 4 işçiyi hastaneye kaldırdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından, güvenlik amacıyla fabrikadaki diğer işçiler tahliye edildi.