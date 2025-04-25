Tekirdağ’da geniş çaplı denetim

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da geniş çaplı denetim

Tekirdağ genelinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde birçok noktada oluşturulan kontrol noktalarında, sürücüler tek tek durdurularak kimlik, ehliyet, ruhsat ve araç belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde sadece trafik kurallarına uyulup uyulmadığı değil, aynı zamanda halkın huzurunu tehdit edebilecek her türlü unsura karşı da çalışma yürütüldü.

Uygulamada aranan şahıslar ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de kapsamlı incelemeler yapıldı. Şüpheli görülen bazı araçlar detaylı şekilde arandı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve suçla daha etkin mücadele etmek adına denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Tekirdağ’da geniş çaplı denetim

Tekirdağ’da geniş çaplı denetim

Tekirdağ’da geniş çaplı denetim

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