Tekirdağ'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tekirdağ'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

DHA'nın haberine göre; kazaya hatalı sollama neden oldu.

Sollama yaparken karşı yönden gelen araçla çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Kambursöğüt mevkisinde meydana geldi. Kırklareli’nin Kıyıköy ilçesinden gelip Tekirdağ’ın Saray ilçesine gitmekte olan Mehmet Ali Gölcük (32) yönetimindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yapmak isterken karşı yönden gelen 35 BAC 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yolun kenarına savruldu.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Mehmet Ali Gölcük’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobillerde yaralanan 5 kişi ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy’deki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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