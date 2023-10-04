Tekirdağ'da hız tespiti PTS ile yapılacak

Tekirdağ'da kara yollarında hız tespiti yapılması için il ve ilçeler arası yollara Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sistemi kuruldu.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da hız tespiti PTS ile yapılacak

Tekirdağ'da il ve ilçeler arası kara yolunda PTS-EDS Ortalama Hız İhlali Tespiti uygulamasına başlanıldı. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli sınırları içerisinde PTS noktaları arasında Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmaları tamamlanarak sistemlerin öncesine, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi.

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1 Ekim 2023 tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik PTS kameraları ile denetimler başlamış olup, hız ihlali tespit edilen araçlara cezai işlem uygulanmaya başladı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususunu; kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

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