Tekirdağ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Tekirdağ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve seyir halindeki başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Değirmenaltı mevkisinde gerçekleşti. İbrahim Demir (31) idaresindeki 34 FDT 958 plakalı otomobil, Tekirdağ istikametine doğru seyir halindeyken kontrolü kaybederek refüjü aştı ve karşı şeritte seyreden M.D. yönetimindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucu sürücülerle birlikte yolcu olarak bulunan A.A.D. araç içinde sıkıştı. Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı üç kişi araçlardan çıkarılarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, diğer iki yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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