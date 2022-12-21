Işık ihlali yapan sürücü kazaya sebep oldu: 3 yaralı

İHA

Kaza, Saray İlçesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nden çevre yoluna çıkış yapan Adem G.'nin kullanmakta olduğu otomobil ile Saray’dan Çerkezköy istikametine seyreden Gamze Ö. idaresindeki otomobil iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Büyükyoncalı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilin sürücülerinden biri olan Gamze Ö., diğer sürücü Adem G. ve aynı araçta bulunan Emir Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.