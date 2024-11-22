Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu: 21 kişi ve 2 göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu: 21 kişi ve 2 göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, 21 göçmen ve 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde 23 Kasım 2024 günü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama esnasında farklı uyruklardan toplam 21 göçmen ve 2 organizatör, araçlarıyla birlikte yakalandı.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 21’i çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldıYunanistan'ın ölüme ittiği 21’i çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Organizatörlerin gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

tekirdagda-21-duzensiz-gocmen-yakalandi-yenicag.jpg

Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Son Haberler
Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi
Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı
Kızılin köyündeki arazi kavgası kanlı bitti!
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı