Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu: 21 kişi ve 2 göçmen yakalandı

Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde 23 Kasım 2024 günü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama esnasında farklı uyruklardan toplam 21 göçmen ve 2 organizatör, araçlarıyla birlikte yakalandı.

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Organizatörlerin gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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