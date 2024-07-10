Tekirdağ'da kavurucu sıcaklar! Gölgeye akın ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da kavurucu sıcaklar! Gölgeye akın ettiler

Tekirdağ'da yaşanan şiddetli sıcaklar, vatandaşları serinlik arayışına itti.

Sıcaklar kavurunca gölgeye akın

Süleymanpaşa ilçesinde termometreler 35 dereceyi işaret ederken, şehir adeta kavurucu sıcakların etkisi altına girdi.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda olmak zorunda kalan ve günlük işlerini halletmeye çalışan insanlar, serinleyebilecekleri gölgelik alanlara yöneldi.

Özellikle ağaçlık bölgeler gibi serin yerler, yaşlı vatandaşlar için popüler birer dinlenme noktası oldu.

Vatandaşlar, "Son birkaç gündür hava gerçekten çok boğucu ve sıcak. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şu anda dışarıda kalmak gerçekten tehlikeli. Sadece gölgelik alanlarda biraz olsun rahatlayabiliyoruz. Bu sıcaklar gerçekten bizi etkiliyor" şeklinde konuştular.

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