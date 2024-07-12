Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı

1 kişinin ağır bir şekilde yaralandığı kaza, bugün saat 13.00 sularında Havuzlar Mahallesi Yeni Mezarlık yolunda gerçekleşti. Mezarlıktaki bir definden döndüğü belirtilen Faik Ünlübaş yönetimindeki 16 AVS 242 plakalı motosiklet, İ.T.'nin kullandığı 59 ZT 817 plakalı araba ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ünlübaş, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ünlübaş, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Polis bir kişinin ağır yaralandığı sürücüsü İ.T.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.