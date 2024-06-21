Tekirdağ'da kirli suya tepki: Midemiz bulanıyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki su problemi her geçen gün artarak devam ediyor. Atatürk Mahallesi Müjde Sokak'ta yaşayan Ahmet Furkan K. isimli vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Ahmet Furkan K., mutfaktaki şebekeden akan suyu şişeye doldurarak, suyun kahverengi olduğunu gösterdi ve musluktan metal kokusu geldiğini söyledi.

"BANYO YAPARKEN, ABDEST ALIRKEN MİDEMİZ BULANIYOR"

Ahmet Furkan K., durumu TESKİ'ye bildirdiğini ifade ederek, "Geçen seneden bu yana suda sıkıntılarımız vardı ama bu sene daha da arttı. Bu gördüğünüz çeşmeden doldurduğunu su. Artı bir de musluklardan metal kokusu gelmekte. İnanın bu suyla banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor. Artık sağlığımıza sorunlar oluşacak diye korkuyoruz. TESKİ'nin bu soruna çare bulmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.