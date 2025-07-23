Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil süt kamyonu ile çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Son dakika... Son dakika... Tekirdağ'da otomobil süt kamyonu ile çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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