Tekirdağ’da korkunç kaza: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Tekirdağ’da korkunç kaza: Yaralılar var

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan bir hafif ticari aracın fabrika servis midibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda gerçekleşti.

İddialara göre, H.C.A. yönetimindeki hafif ticari araç, kırmızı ışık ihlali yaparak, fabrika işçilerini taşıyan E.Y. idaresindeki 59 S 4159 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatmış midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü H.C.A. yara almadan kurtulurken, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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