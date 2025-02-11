Tekirdağ'da korkunç olay! 13 yaşındaki kız ölü bulundu, babasının bilekleri kesikti

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Tekirdağ Çorlu'da S.Y. adlı kız çocuğu, babasının evinde ölü halde bulundu. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan babası A.Y. ise, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.

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Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

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Alınan bilgiye göre, A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

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Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

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Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.corlu-2.jpg

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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