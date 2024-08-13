Tekirdağ'da leyleklerin erken göçü büyüleyici manzaralar oluşturdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da leyleklerin erken göçü büyüleyici manzaralar oluşturdu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde leyleklerin beklenenden erken göç etmesi, vatandaşlara bu yıl mest eden bir manzara sundu.

Türkiye’den sıcak ülkelere doğru yola çıkan leylekler, bu yıl yaklaşık 15 gün erken göç etmeye başladı ve göç yolunda Muratlı’da kısa bir mola vererek görsel şölen oluşturdu. İlçe sakinleri, leylek sürüsünün fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Uzmanlar, leyleklerin erken göçünü sert geçecek bir kışın habercisi olarak değerlendiriyor.

Normalde 26 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen leylek göçü, bu yıl Avrupa’daki erken soğuklar nedeniyle daha erken başladı.

Leyleklerin erken göç hareketlerini inceleyen uzmanlar, bu durumu kış aylarının beklenenden daha soğuk ve kar yağışlı geçebileceğinin işareti olarak yorumladı.

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