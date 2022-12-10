10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağ'da lodos: Balıkçılar avlanamadı gemiler demirlendi

Tekirdağ'da lodos: Balıkçılar avlanamadı gemiler demirlendi

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı, balıkçılar da denize açılamadı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:25
Takip Et

Tekirdağ'da lodos: Balıkçılar avlanamadı gemiler demirlendi

Tekirdağ'da lodos: Balıkçılar avlanamadı gemiler demirlendi
+
Aa
-

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar dolayısıyla balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın balık avını güçleştirdiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
4
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
5
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
6
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
7
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.