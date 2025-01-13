Tekirdağ'da o işi yapanlara 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Tekirdağ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ'da 2024 yılında ekipler, 130'ü ani, 90'ı planlı ve 109'u şikayet olmak üzere 1499 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çevre kanunu ve kanuna bağlı çıkartılan mevzuatlara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 211 işletmeye toplam 91 milyon 844 bin 132 lira idari para cezası uygulandı, 42 işletme faaliyetten menedildi.

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Müdürlükten yapılan açıklamada, hava, su ve atık konusunda denetimler yapıldığı belirtilerek, "Hava kirliliği konusunda yapılan denetimler neticesinde standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 78 tesise 28 milyon 947 bin 672 lira, su kirliliği konusunda yapılan denetimler neticesinde standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 37 tesise 25 milyon 914 bin 718 lira, atık konusunda yapılan denetimler neticesinde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 43 tüzel/gerçek kişiye 29 milyon 069 bin 122 lira idari para cezası, diğer konularda yapılan denetimler neticesinde de 53 tüzel/gerçek kişiye 7 milyon 912 bin 620 lira idari para cezası uygulanmıştır.

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Müdürlüğümüzce 2025 yılında da ani ve planlı denetimlerimiz devam edecek olup, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.