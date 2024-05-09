Tekirdağ'da operasyon

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da operasyon
Tekirdağ'da Jandarma ekipleri silah uyuşturucu tütün operasyonu gerçekleştirdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde M.S., M.K., B.Ö., M.T., K.T., M.A. ve A.Y. isimli kişilerin ikame ettikleri evlerde yaptıkları arama sonucunda; 128 gram bonzai, 1 adet tabanca ve 6 adet 9 mm tabanca mermisini ele geçirdi.
Ergene Velimeşe Mahallesi’nde ise H.T. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde U.K. isimli kişinin ikame ettiği evinde yapılan arama sonucunda; 48 adet pet bardak içerisinde filizlenmeye bırakılmış kenevir, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet kenevir çimlendirme kabı, 1 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu aparatını ele geçirdi.

Bununla beraber Çorlu Şeyhsinan Mahallesi’nde Ş.K. isimli kişinin evinde yapılan teftiş sonucunda, 8 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 150 gram ağırlığında içerisine esrar maddesi olabileceği düşünülen tütün, 600 ml plastik şişe içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu düşünülen sıvı ele geçirildi.
Şarköy ilçesi İğdebaglari Mahallesi'nde de Ü.T. isimli kişinin arabasında yapılan teftişte, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 8,6 kilogram tütün, 600 adet boş makaron, 8 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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