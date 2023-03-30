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Otomobil takla atarak savruldu. 5 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:13
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Tekirdağ’da otomobil takla attı

Otomobil takla atarak savruldu. 5 kişi yaralandı
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İHA

Kaza, Edirne yolu üzeri Misinli sapağı mevkiinde meydana geldi. Çorlu’dan Lüleburgaz istikametine seyreden Ali G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali G., Ömer A., Ömer G., Sıracettin G. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Kaza yapan araçtan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su sıkıldı.

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