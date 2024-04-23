Tekirdağ’da oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı. 14 gözaltı

Kaynak: DHA
Tekirdağ’da oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı. 14 gözaltı
Tekirdağ’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres tespit etti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 9 bin 735 TL ele geçirildi.

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OYUNCAK BEBEĞİN İÇİNE OYUNCAK GİZLENDİ

Bir evde gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu maddelerin oyuncak bebeğin içine gizlendiği belirlendi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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