Tekirdağ’da oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı. 14 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres tespit etti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 9 bin 735 TL ele geçirildi.

OYUNCAK BEBEĞİN İÇİNE OYUNCAK GİZLENDİ

Bir evde gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu maddelerin oyuncak bebeğin içine gizlendiği belirlendi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.