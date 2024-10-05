Tekirdağ'da platonik aşk dehşetinde zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da platonik aşk dehşetinde zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, platonik aşk nedeniyle meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, biri polis dört kişinin yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hükümet Caddesi'nde gerçekleşti. 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Önce yanında oturan Barkın Perçin'e ateş eden Uzuner, ardından F.Ö.'ye yöneldi. Olayın ardından çalıştığı Evkur mağazasına giderek, iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.

Eren Uzuner, iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından durdurulmak istendi. Silahını bırakması yönündeki uyarıya uyan Uzuner, silahını yere bırakırken ateş alması sonucu bir trafik polisinin ayağından yaralanmasına neden oldu. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Barkın Perçin (34) ve ağır yaralanan F.Ö. hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan S.D. ve N.Ç.K. da hastaneye sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Eren Uzuner'in platonik aşkı karşılıksız kalınca saldırıyı planladığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzuner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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