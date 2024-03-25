Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış gündelik hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu il merkezinde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çorlu ve Şarköy ilçelerinde de yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Çorlu'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yolda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlar ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.