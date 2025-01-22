Tekirdağ'da şahıs adliyeden firar etti

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da şahıs adliyeden firar etti

Tekirdağ'da adliyeden firar eden şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalanıp cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen faaliyette yakalanan Ç.B., aynı gün sevk edildiği Çorlu Adliyesinden firar etti. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil unsurlar firari Ç.B.'nin yakalanması için ortak çalışma başlattı.

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Yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucu şahsın saklandığı adres belirlendi. Komando destekli gerçekleştirilen ev aramasında Ç.B., yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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