Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm olayına ilişkin inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Olay, saat 15.10 sıralarında Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya’dan Muratlı’ya arkadaş ziyaretine gelen 57 yaşındaki İbrahim Yalıgülü, iş yerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yalıgülü’nün hareketsiz bedenini gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

aw004098-02.jpgİhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İbrahim Yalıgülü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de gelerek çalışma başlattı.

Şüpheli ölüm vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali olay oldu Magazin
İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali olay oldu
Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi Spor
Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi
Elazığ’da deprem Güncel
Elazığ’da deprem
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi Spor
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi Güncel
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni Magazin
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni
UEFA'dan eski MHK başkanına görev Spor
UEFA'dan eski MHK başkanına görev