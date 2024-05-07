Tekirdağ’da şüpheli ölümler: Biri çocuk 3 kişi evde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Şirin ailesinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirildi.

İhbar üzerine polis ekipleri Cevat Kurtuluş Sokak'ta bulunan adrese gitti.

Kapı açılmayınca çilingir çağırıldı. Eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişiyi hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette buldu.

Sağlık ekipleri; 5 yaşındaki Ali Emre Şirin ile Duygu Şirin ve Şenol Şirin'in silahla vurulduğunu tespit etti.

Şirin ailesinin cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.