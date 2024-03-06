Tekirdağ’da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Tekirdağ’da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Tekirdağ’da bir otomobil kontrolünü kaybederek su kanalına çarptı. Hızını alamayan otomobil takla atarak durabildi. Olay sonrası otomobil sürücüsü Harun Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen olayda, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yönüne doğru seyir halinde giden Harun Çavuşoğlu’nun kullandığı 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarparak takla attı.

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SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde sürücü Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çavuşoğlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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