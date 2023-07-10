Tekirdağ'da tarla yangını

(DHA) Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emin Yılmaz’a ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı.

Bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.

Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahibi ile o sırada yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 60 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.