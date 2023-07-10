Tekirdağ'da tarla yangını

Yangın, akşam saatlerinde Malkara’nın Yeni Mahallesi Gerçem Çeşmealtı mevkisindeki buğday ekili tarlada çıktı.

Tekirdağ'da tarla yangını

(DHA) Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emin Yılmaz’a ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı.

Bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.

Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahibi ile o sırada yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 60 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi Siyaset
Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi
Yeter ki soranlar olsun Yazarlar
Yeter ki soranlar olsun
Sayın Sağlık Bakanım; yaşadıklarım sizin başınıza gelse ne yapardınız? Yazarlar
Sayın Sağlık Bakanım; yaşadıklarım sizin başınıza gelse ne yapardınız?
MFÖlüm Yazarlar
MFÖlüm
Türkiye’nin birlikte anıldığı ülkeler Yazarlar
Türkiye’nin birlikte anıldığı ülkeler
Bu akılla sittin sene kalkınamayız Yazarlar
Bu akılla sittin sene kalkınamayız
Afganistan’da kadın olmak… Yazarlar
Afganistan’da kadın olmak…