Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı

Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı
Kaynak: AA

Tekirdağ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi “TCG Işın” ziyarete açıldı.

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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 1

Ceyport Limanı’na demirleyen "TCG Işın"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 2

Vatandaşlardan Erdal Torlak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini belirtti.

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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 3

Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Torlak, “Bu gemileri, İHA, SİHA’ları görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. İnşallah ‘TCG Anadolu’ gemisini de bir gün burada görmek istiyoruz.” dedi.

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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 4

Erkan Külcü de çok anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 5
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 6
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 7
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 8
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 9
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 10
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 11
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 12
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 13
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 14
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 15
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 16
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Tekirdağ'da ‘TCG Işın’ gemisi ziyarete açıldı 17
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