Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler önce seramik deposuna ardından da tekstil fabrikasına sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı.

tekirdagda-tekstil-fabrikasinda-yangin-858056-254543.jpg

Alevler kısa sürede yayılarak önce seramik fabrikasının deposuna, ardından da yanındaki tekstil fabrikasına sıçradı.

tekirdagda-tekstil-fabrikasinda-yangin-858054-254543.jpg

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyete ait TOMA araçları ile çevre illerden itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.

Karacaören’de orman yangını kontrol altındaKaracaören’de orman yangını kontrol altında

Ekiplerin çalışmasıyla anız ve seramik deposundaki yangın kontrol altına alındı. Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

Son Haberler
Galatasaray Barış Alper için gelen o teklifi reddetti!
Galatasaray Barış Alper için gelen o teklifi reddetti!
Hayal kırıklıklarını paraya çevirmek mümkün! O platform büyük ilgi görüyor
Hayal kırıklıklarını paraya çevirmek mümkün! O platform büyük ilgi görüyor
Yalnız kadının evdeki gizemli ölümü!
Yalnız kadının evdeki gizemli ölümü!
Ayı ailesinin çöpte yiyecek mücadelesi!
Ayı ailesinin çöpte yiyecek mücadelesi!
70 yıllık dev silah şirket iflasın eşiğinde! 75'ten fazla ülkeye ihraç veriyordu
70 yıllık dev silah şirket iflasın eşiğinde! 75'ten fazla ülkeye ihraç veriyordu