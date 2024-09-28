Tekirdağ'da trafik kazası:3 yaralı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da trafik kazası:3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.


Kaza, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzeri Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ö.E. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.İ.’nin (59) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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