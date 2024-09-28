Tekirdağ'da trafik kazası:3 yaralı

Kaza, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzeri Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ö.E. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.İ.’nin (59) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
28 Eylül 2024 Cumartesi