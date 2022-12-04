Üvey oğlunu tüfekle yaraladı

Tekirdağ Kızılpınar Atatürk Mahallesi 64. Sokak'ta yaşayan Ç.D. (35) ile üvey oğlu Özbek asıllı J.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.D. üvey oğluna tüfekle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı J.S, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Ç.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.(AA)
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